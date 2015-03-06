Боевики ЛНР захватили Антрацит и Красный Луч: банды "казаков" разбиты

6 марта 2015, 08:13

В городах террористов больше всего интересуют угольный и топливный "бизнес", отметил Тымчук.

Боевик на Донбассе, иллюстрация

В городах Антрацит и Красный Луч Луганской области боевики разбили банды "казаков", теперь они фактически полностью стали подконтрольны "властям" так называемой ЛНР.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Города Антрацит и Красный Луч фактически полностью перешли под контроль "центрального правительства" ЛНР", - отметил военный эксперт.

По его словам, "бандформирования т.н. "казаков" разбиты, остатки отошли к границе с РФ, большинство "атаманов" либо ликвидированы, либо арестованы".

"Новых "местных руководителей" от ЛНР интересуют угольный и топливный "бизнес" - соответствующие ресурсы в указанных районах берутся под контроль в первую очередь", - добавил нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики так называемой ЛНР задержали коменданта Красного Луча Сергея Косогорова ("атаман" Косогор).

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Донбасс казаки Украина боевик Тымчук Красный Луч Антрацит Косогор
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