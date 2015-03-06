В НАТО связали убийство Немцова и агрессию РФ на Донбассе

Убийство российского оппозиционера Бориса Немцова "так или иначе" связано с событиями в Украине и присутствием там российских войск.

Такое мнение выразил заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, передает Русская служба BBC.

Он подчеркнул, что еще до убийства оппозиционера стало ясно, что российское вторжение в Украину встречает все меньше поддержки у российского общества.

"Цель президента Путина, кажется, заключается в ослаблении Украины и подавлении альтернативного мнения в России с тем, чтобы предотвратить появления российского Майдана", - сказал Вершбоу.

Представитель НАТО добавил также, что для многих оппонентов Немцов в последнее время был, прежде всего, противником военного участия России в конфликте на Донбассе.

"После жестокого убийства Бориса Немцова в прошлую пятницу мы видим, что жертвы (этого конфликта) есть не только на востоке Украины. Хотя мы и не знаем, кто нажал на курок, мы понимаем, что Борис Немцов был защитником демократии и противником вмешательства России в события в Украине – то есть был одним из тех, кого официальная российская пропаганда называет "предателями" и "пятой колонной", - сказал Вершбоу.

Заместитель генсека Альянса подчеркнул, что российскому правительству становится все труднее скрывать от населения гибель большого числа российских военнослужащих на Донбассе, учитывая, что Кремль всегда настаивал на том, что за боевиков воюют российские добровольцы, а не военные.

Напомним, Немцов был убит в ночь на 28 февраля в центре Москвы, недалеко от стен Кремля.