Военный эксперт рассказал, какое будущее ждет украинский флот после ухода из Крыма

Минобороны Украины не намерено переводить штаб флота из Одессы, а Военно-морские силы останутся полноценным подразделением в составе Вооруженных Сил Украины и будут доукомплектованы личным составом до списочной численности.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Получил ответы от министра обороны и руководства Генштаба ВСУ на свои запросы относительно Военно-морских сил ВС Украины. Если коротко:

1. Согласно разработанного в МО проекта Государственной целевой оборонной программы оптимизации и реорганизации Вооруженных Сил Украины на 2015-2017 гг, ВМС останутся в составе ВСУ как полноценный вид Вооруженных Сил (ни о каких сокращениях до флотилии речь, если верить военному руководству, не идет).

2. Военное руководство не рассматривает вопрос о переводе штаба ВМС из Одессы.

3. В настоящее время ведутся активные работы по доукомплектованию структур ВМС личным составом до списочной численности.

4. Стоимость материальных активов ВМС Украины, которые остались в Крыму и Севастополе, в плане морских номенклатур вооружений командования ВМС и центральных органов обеспечения (по оперативному учету командования ВМС) составили 1 млрд 495 млн грн.

По другим номенклатурам и военному имуществу, оставшимся в Крыму, на данный момент оценки стоимости нет (ведется составление инвентаризационных списков).

5. До того момента, как в июне 2014 года Россия в одностороннем порядке прекратила все переговоры по возвращению вооружений, техники и имущества ВМС Украины, из Крыма успели вывести:

- боевые корабли — 3 ед.;

- суда обеспечения — 32 ед.;

- автомобильная, бронетанковая и специальная техника — 1438 ед.;

- летательных аппаратов (самолеты и вертолеты) — 24 ед.

В Крыму осталось:

- боевые корабли и катера — 11 ед.;

- суда и катера обеспечения — 6 ед.;

- автомобильная, бронетанковая и специальная техника — 2363 ед.;

- летательных аппаратов — 3 ед.

- береговых противокорабельных комплексов — 6 ед.

6. В МО утверждают, что "организовано проведение мероприятий по созданию надлежащих условий жизнедеятельности личного состава воинских частей, передислоцированных из АР Крым и г.Севастополь. В 2014 г. удалось решить первоочередные потребности в размещении и питании военнослужащих этих воинских частей и членов их семей, обеспечено 100% детей местами в учебных заведениях… Установленным категориям военнослужащих производятся выплаты компенсации за поднаем (наем) жилья", — цитирует ответ Минобороны военный эксперт.

Что касается перспектив ВМСУ, то Тымчук заметил, что корректно будет, если это сделает военное ведомство в официальных сообщениях. Кроме того, по его словам:

- ведутся переговоры с западными странами о возможности передачи ВМС Украины катеров береговой охраны (США, бесплатно), корветов и тральщиков (бу, по минимально возможной цене).

- также ведутся переговоры с европейскими странами быв. ОВД (Варшавский договор) о получении ВМС Украины комплектующих, ЗИП и боекомплектов к военно-морской технике советского производства, которая сейчас есть в составе ВМСУ.

- несколько ед. судов обеспечения ВМС рассчитывают получить от гражданских структур (украинских).

- на данный момент в Украине идет строительство 2-х малых бронированных артиллерийских катеров для ВМСУ. Разрабатывается морской патрульный катер типа "Лань".

- Госпрограмма строительства боевых кораблей класса "корвет" на данный момент заморожена до окончания боевых действий на Донбассе (далее ее перспективы определят объемы финансирования, которые будут выделяться на Вооруженные Силы Украины), — подытожил военный эксперт.

Напомним, ранее Тымчук сообщает на своей странице рассказал о ходе расследования Иловайской трагедии и сделал вывод, что если бы оно было проведено надлежащим образом, ее повторения в Дебальцево удалось бы избежать.