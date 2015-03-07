Смерть Савченко неизбежна, Путин ее не отпустит - Каспаров

Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров заявил, что смерть украинской летчицы Надежды Савченко, которая находится в российском плену, неизбежна.

Такое мнение он высказал в интервью "Фокусу", пишет ТСН.

"Ее не отпустят. Я боюсь, что эта трагедия, эта смерть неизбежна, потому что никаких реальных действий, которые заставили бы Путина хоть как-то двинуться, никто не предпринимает на Западе", - сказал Каспаров

По словам политика, существует достаточно способов продемонстрировать, что эта смерть будет иметь тяжелейшие последствия, начиная с высылки из Европы и США семей представителей путинского режима, конфискации денег, закрытия для России SWIFT.

"У Запада есть много способов, и если бы они хотели послать месседж, они бы это сделали", - добавил Каспаров.

Он также отметил, что мы наблюдаем "страусиную" политику – голова из песка иногда высовывается, но все равно очевидно нежелание, как они говорят, допускать эскалации.

"Это абсолютный бред, совершенно ясно, что эскалация вызывается одним человеком", - добавил оппозиционер.

Как сообщалось ранее, украинские врачи удивлены решению российских коллег кормить Савченко бульоном. Специалисты говорят, что в мировой медицине нет такой практики выхода из голодания.