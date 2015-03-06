Россия разжигает конфликт, а затем играет роль "пожарного" - представитель Украины в ООН

Россия сначала разжигает конфликт в Украине, а потом "играет" роль "пожарного".

Об этом сказал глава Представительства Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Сергеев во время очередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, говоря о политике РФ в отношении Украины, пишет УНИАН.

"Россия занимается разжиганием, а при этом "играет" роль "пожарного", - подчеркнул Сергеев.

По его словам, пока власти РФ не прекратят вести такую политику, конструктивного диалога не будет.

Напомним, что в Кремле упорно отрицают наличие своих военных на Донбассе, рассказывая всему миру об "ополчении", "добровольцах" и "заблудившихся".

Как известно, в марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики".

РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

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