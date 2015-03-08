США решили остановить программу подготовки украинских солдат

США заморозили программу специальной подготовки украинских военных, которую вели американские инструктора.

Об этом со ссылкой на Reuters передает "Немецкая волна".

Представитель американских вооруженных сил в Европе сообщил, что администрация в Вашингтоне сначала хочет понаблюдать, как будет соблюдаться режим перемирия между сторонами вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Администрация США хотела бы, чтобы минские соглашения были выполнены. Миссия по обучению украинских солдат пока приостановлена, однако американский контингент в Европе готов выполнить эту миссию в том случае, если наше правительство примет решение перейти к ее осуществлению", - заявил он.

Тем временем, главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжиз в январе объявил, что обучение украинских солдат начнется в марте.

Цель этой программы – научить украинских военных обороняться от нападений со стороны пророссийских сепаратистов.

Согласно проекту, один батальон американских солдат должен обучать три батальона украинской армии.

О решение направить в Украину своих военных инструкторов сообщала также Великобритания.