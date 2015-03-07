Украинские военные сообщили о новых обстрелах боевиков: карта зоны АТО

За последние сутки в зоне АТО погибших и раненых среди украинских военнослужащих не было.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

"Впервые за последние несколько месяцев в зоне АТО вследствие вражеских обстрелов ни погибших, ни раненных наших бойцов нет. Все живы-здоровы", - сказал Лысенко.

При этом он подчеркнул, что боевики саботируют режим прекращения огня, за последние сутки украинские военные были обстреляны 46 раз.

"Статистика свидетельствует, что режим прекращения огня саботируется боевиками. В частности, вчера, 6 марта, позиции сил антитеррористической операции были обстреляны из разных видов оружия 46 раз", - добавил он.

Кроме того, Лысенко заявил, что "вчера было три столкновения между украинскими военнослужащими и врагом. К счастью, все нападения успешно отбиты, мы потерь не понесли".

Напомним, ранее главарь боевиков ДНР рассказал об "обстрелах Донецка" украинскими военными.