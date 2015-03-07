В ЕС "снизился аппетит" к усилению санкций против России - западные СМИ

Во время прошедшей 6-7 марта встречи в Риге (Латвия) министры иностранных дел стран ЕС продемонстрировали снижение "аппетита" в вопросах усиления санкций в отношении России.

Об этом сообщает Reuters, пишет РБК-Украина.

В то же время агентство уточнило, что большинство министров возлагали свои надежды на последнее минское соглашение.

По их мнению, Евросоюз должен рассматривать ужесточение санкций только в том случае, если прекращение огня будет серьезно нарушено.

"Сейчас же многие главы МИДов, в том числе итальянский премьер Паоло Джентилони, видят "обнадеживающие" сигналы на востоке Украины", - добавили журналисты.

"На данный момент нам не нужны ни новые санкции, ни их автоматическое продление", - сказал итальянский министр.

Обратим внимание, что с ним согласился и глава австрийского МИДа Себастьян Курц. "Мы должны сделать сейчас все возможное, чтобы улучшить ситуацию и решить, произошло ли улучшение, и можем ли мы сократить санкции или расширить их", - отметил европолитик.

"…подобные комментарии отражают раскол в 28 странах-участницах ЕС по вопросам антироссийских санкций", - добавило агентство.

"В то время как Великобритания, Польша и страны Балтии занимают жесткую позицию, другие члены ЕС, в том числе Италия, Австрия и Кипр, относятся к санкциям более скептически", - объяснили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Евросоюз обсуждают возможность введения нового пакета секторальных санкций против России в случае дальнейших нарушений минских договоренностей.