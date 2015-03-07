Правозащитник предупредил: Путин хочет создать в Крыму гигантскую военную базу

Независимый журналист и правозащитник Андрей Клименко заявил, что президент России Владимир Путин хочет создать в аннексированном Крыму гигантскую военную базу.

Об этом он сообщил в интервью "Голосу Америки", пишет УНИАН.

В то же время Климкин подчеркнул, что на полуострове в ближайшие год-два будет насчитываться около 100 тыс. военнослужащих.

"С начала аннексии Путин ставил перед собой наиболее важную задачу - создать в Крыму не игорную зону, не туристический рай, а гигантскую военную базу, где кроме флота есть стратегическая авиация, ПВО, космические войска, береговые ракеты и ядерное оружие", - отметил крымский журналист.

Также Клименко считает, что на территории АРК, по мнению российских властей, не должно быть нелояльного к ним населения.

"Это крымские татары, журналисты, гражданские активисты, - все те, кто не хочет брать российский паспорт, кто хочет сохранить украинский паспорт. Это будет продолжаться, к сожалению", - объяснил правозащитник.

"В путинской России, как говорится, "закручивали гайки" 15 лет, в Крыму их закрутили за один год. Да еще и перекрутили. Как говорится, может резьбу сорвать", - добавил он.

Напомним, ранее в правозащитной организации Freedom House сообщили, что власти России пытаются скрыть информацию о нарушениях прав человек в оккупированном Крыму и создают там "информационное гетто".