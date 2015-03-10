Гройсман рассказал, когда Донбасс сможет говорить об изменении Конституции Украины

В консультациях изменений в Конституцию Украины должна быть привлечена законно избранная власть Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, передает УНИАН.

"К процессу консультаций должна быть привлечена законно избранная власть", - отметил он.

Также Гройсмар добавил, что "законно избранная власть даже на оккупированных временно территориях, это те, кого избирали люди на местных выборах в 2010 году – для меня это легитимно избранная власть Донбасса".

В качестве примера он предложил мэра Донецка Александра Лукьянченко, который был избран в 2010 году.

"И на западе, и на востоке Украины, и на юге, и на севере нужен диалог, нужно диалог вести со всеми, потому что система создается не для меня, а система создается для государства и для украинцев. Потому очень важно, чтобы этот процесс был максимально обсужден со всеми, чтобы все понимали суть этих изменений", - отметил Гройсман.

По его словам, если к таким консультациям кто-то хочет "приобщиться новый, то есть очень качественная система, мы должны с вами понимать, кто уполномочен. А как мы можем это с вами понять? Только демократические, свободные, признанные местные выборы".

Гройсман подчеркнул, что выборы должны быть признаны Украиной и международным сообществом.

Отвечая на вопрос по поводу того, что лидеры так называемой ДНР приглашали Гройсмана посетить оккупированные территории, председатель ВР сказал: "После местных выборов я с удовольствием от легитимной власти приму приглашение и с удовольствием посещу любой населенный пункт Донбасса, потому что Донбасс – это Украина".

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