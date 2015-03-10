Еще один экс-регионал наложил на себя руки: на Киевщине застрелился бывший нардеп от ПР

Вчера, 9 марта, вечером в Киевской области покончил с собой депутат V и VI созывов от Партии регионов Станислав Мельник, сообщили источники в правоохранительных органах.

Об этом передает ТСН.

Отмечается, что 53-летний экс-регионал оставил предсмертную записку, в которой попросил у всех прощения.

Мельник в течение шести лет возглавлял СП "Донецкий пивоваренный завод", с 2005 года и до избрания народным депутатом занимал должность генерального директора ЗАО "Люкс" в Донецке. Также был депутатом Донецкого горсовета в 2002-2006 годах.

Напомним, 28 февраля в Киеве покончил с собой один из самых публичных политиков Михаил Чечетов, который был отпущен из изолятора СБУ под залог (ему инкриминировали две статьи УК - "Злоупотребление властью" и "Служебный подлог").