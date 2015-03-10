Порошенко и Олланд хотят ускорить привлечение миротворцев на Донбасс

Президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Франсуа Олланд отмечают необходимость активизации процесса привлечения миротворческой миссии для урегулирования ситуации на Донбассе, об этом шла речь во время телефонного разговора президентов двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины также обратил внимание на необходимость полного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения при мониторинге и верификации ОБСЕ. Собеседники согласились с необходимостью усиления миссии ОБСЕ.

Кроме того, Порошенко подчеркнул важность освобождения всех заложников, в том числе Надежды Савченко, и констатировал отсутствие прогресса в этом вопросе.

Порошенко и Олланд обсудили повестку дня Рижского саммита "Восточного партнерства" и необходимость отмены визового режима для украинцев, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко утвердил обращение к ООН и ЕС о введении миротворцев в Украину.