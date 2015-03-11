На Донбассе Россия "тестирует" военную реформу - эксперт

Профессор Института исследований проблем мира в Осло (Норвегия) Павел Баев прокомментировал агрессию РФ против Украины, заявив, что у ее армии недостаточно ресурсов для ведения масштабных операций.

Об этом говорится в его исследовании потенциала ВС России по ведению крупномасштабной войны на западном театре военных действий, пишет Укринформ.

"Российская армия считается достаточно мощной за счет ядерного компонента и элитных частей специального назначения, однако у нее недостаточно средств для ведения масштабных операций и оккупации большой по площади территории", - отметил эксперт.

В то же время он выразил мнение, что участие в конфликте частей и подразделений российской армии в Украине - это лишь "тест военной реформы" в РФ.

Также Баев прокомментировал возможное наступление ВС России в направлении города Мариуполь, заявив, что такое развитие событий возможно, однако для этого россияне должны мобилизовать минимум 30 тыс. солдат элитных подразделений.

Однако, по словам профессора, и тогда продвижению российской армии вглубь территории Украины, в первую очередь, будет мешать недостаточное количество ресурсов для этого, а также отсутствие эффективного контроля над территорией так называемой "Новороссии".

"Несмотря на заявления Путина (президент РФ Владимир Путин - ред.) о финансировании на уровне 40% ВВП силовых структур, экономическая ситуация в России, в том числе вследствие падения цен на нефть, экономических санкций, будет оставаться слабым местом такого плана", - считает Баев.

Напомним, ранее историк Михаэль Штурмер заявил, что Украина стала тестовой лабораторией для президента России Владимира Путина.