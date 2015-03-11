Президент Литвы: война на Донбассе - тест на прочность НАТО и угроза для западного мира

Война, которая сейчас идет в Украине, является угрозой для всего западного мира и испытанием на прочность для НАТО.

Если Альянс не выдержит этот тест, ему придется бороться с РФ на своих границах, уверена президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью CNN, передает "Украинская правда".

"Мы думали, что независимость – это навсегда. Но сейчас, когда постсоветский империализм уже у наших границ, мы видим, что борьба продолжается", - сказала она.

По ее словам, за 25 лет страны Балтии привыкли к такому поведению РФ, к нарушениям международного права, поэтому сейчас оно их не слишком удивляет, хотя Россия и перешла к более интенсивным действиям.

"Это не только против нас. Это против всего Евросоюза. Запад должен отнестись к этому очень серьезно", - подчеркнула президент Литвы.

Она положительно оценила учения, которые США начинают в странах Балтии, однако, по ее мнению, основная борьба идет на территории Украины.

"Я положительно оцениваю учения в странах Балтии, однако сегодня место, где идет борьба за свободу – территория Украины. Если не остановить Путина в Украине, он будет на наших границах. Поэтому нужно остановить его там", - подчеркнула Грибаускайте.

"Риск, что Путин захочет испытать НАТО на прочность, существует. Тест для НАТО сегодня – территория Украины, и если он увидит недостаток лидерства, недостаток поддержки, я уверена, он попытается испытать нас", - добавила она.

Грибаускайте также отметила нехватку решимости Запада в оценках и действиях относительно агрессивной политики России, что, по ее мнению, очень опасно.

"На сегодня для некоторых западных лидеров проще не воспринимать все серьезно, не принимать решений. Но чем дольше мы будем откладывать принятие решений, позволять Путину проводить агрессивную политику, врать, тем опаснее он становится", - сказала президент Литвы.

Напомним, ранее стало известно, что после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент США Барак Обама принял решение отказать Украине в поставках современного оружия.