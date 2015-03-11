Разборки боевиков в Новоазовске: подозревают "мэра" в воровстве

В городе Новоазовск (Донецкая область) главари так называемой ДНР проводят "чистку горадминистрации".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что ""мэр" города от ДНР отстранен от выполнения служебных обязанностей, его подозревают в хищении "гуманитарной помощи" из РФ".

"Фигурантами по "уголовному делу" проходит также несколько представителей "городской администрации", - добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики так называемой ДНР "сняли с должности" и задержали одного из своих псевдоминистров, который пытался от них сбежать с деньгами и драгоценностями.