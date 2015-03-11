Боевики копят силы под Мариуполем: активизировали диверсантов и полеты беспилотников, карта зона АТО

Противник продолжает передислокацию бронетехники и накопление ресурсов, прежде всего - на Мариупольском направлении, на Донецком направлении наблюдается активизация деятельности ДРГ боевиков.

Об этом говорится в сообщении ИАЦ СНБО.

Вчера, 10 марта, противник обстрелял украинские позиции 37 раз. Наиболее беспокойной остается ситуация в районе с. Широкино, Гранитное и Чермалык на Мариупольском направлении, в районе донецкого аэропорта, районе. Дзержинск у Горловки и у с. Сокольники на Бахмутский трассе. В то же время после полуночи боевики проявляли активность только вблизи Авдеевки и Опытного, где было зафиксировано 3 обстрела из гранатометов. На других направлениях в это время суток ситуация оставалась спокойной.

Противник значительно активизировал воздушную разведку. За минувшие сутки был зафиксирован полет 27 вражеских БПЛА.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики продолжают провокации, а силовики укрепляют оборону.

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