Британские эксперты рассказали о российских войсках на Донбассе

В ближайшее время Россия может начать новое наступление на украинские позиции и наиболее вероятным направлением может быть Мариуполь.

Об этом говорится в отчете британского Королевского объединенного института оборонных исследований, пишет ЛигаБизнесИнформ.

Согласно документу, российские военные начали участвовать в войне на Донбассе 14 июля 2014 года. В этот день на территорию Украины вошли шесть разведывательных команд, а именно: Вторая бригада спецназа, Десятая бригада спецназа, группа 45-го гвардейского полка спецназа ВДВ, 173-я отдельная гвардейская разведывательная рота, Разведывательный батальон Девятой мотострелковой бригады, Разведывательный батальон 18-й мотострелковой бригады.

С 11 августа, по данным института, в войне в Украине уже полноценно участвовали десять тактических группировок: 17-я мотострелковая бригада, 18-я гвардейская мотострелковая бригада, 21-я мотострелковая бригада, 33-я (горная) мотострелковая бригада, 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк, 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк, 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк, 331-й гвардейский полк ВДВ, 137-й гвардейский полк ВДВ, 31-я гвардейская десантно-штурмовая бригада, 2-я бригада спецназа.

По состоянию на февраль 2015 года в Украине уже присутствовали 55 военных единиц. По состоянию на весну 2014 года Россия сосредоточила на границе с Украиной и в Крыму 28 воинских частей общей численностью в 90 тыс. военных. По состоянию на середину августа 2014 года, утверждают исследователи, в Украине находились от 3 500 до 6 000 российских военных. Наибольшее их количество - 10 000 - наблюдалась в декабре 2014 года. В последнюю неделю февраля 2015 года, согласно документу, в Украине находились 9 000 военных, но с того времени их количество возросло на 1 500 - 2 000.

В Крыму в настоящее время находятся 26 000 - 28 000 военных, включая 13 000, которые числятся за Черноморским флотом. Впрочем, согласно другим данным, общее количество российских военных в Крыму может составлять от 29 000 до 40 000.

Эксперты также отмечают, что военные и финансовые ресурсы Кремля для поддержания войны в Украине являются ограниченными и уже достигли своего предела.

В документе также отмечается, что Россия ведет войну в Украине в соответствии с так называемой доктриной Герасимова - презентованной начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым в январе 2013 года, которая в декабре 2014 года была включена в российскую военную доктрину.

В ней описывалась именно "гибридная война" и отмечалось, что в XXI веке наметилась тенденция к стиранию границ между миром и войной, а войны уже не объявляются официально и больше не ведутся по установленным правилам.

"Есть доказательства, что российские военные присутствуют в восточной Украине - не только в качестве командования или управления военной техникой, а и в качестве когерентных военных формирований. Эти силы, дислоцированные в Украине, на границе и в Крыму, составляют серьезную и прямую угрозу Украине", - отмечают исследователи в своем заключении, добавляя, что количество российских военных, приблизительно равняется количеству всех военных, которые имеет в наличии Киев.

Количество пророссийских боевиков, утверждают аналитики, насчитывает половину от количества российских регулярных войск. Главной стратегической задачей российских военных формирований в документе называется поддержка самопровозглашенных "республик" на востоке Украины.

Напомним, немецкий историк Михаэль Штурмер отметил, что в 2013 году российские военные разработали концепцию "нелинейной войны" и сейчас Украина является тестовой лабораторией, на территории которой Кремль испытывает эту концепцию.