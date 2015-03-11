Решение о наступлении на Донбассе принимает только Путин - Геращенко

Советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что решение о начале наступления боевиков на Донбассе принимает не Донецк или Луганск, а российский президент Владимир Путин.

Об этом заявил в комментарии изданию Гордон.

"Наступление возможно. Вопрос только в том – когда Путин даст такую команду. Решение принимают не боевики, не Донецк и не Луганск – решение принимает российский президент. Если Путин сочтет необходимой дальнейшую эскалацию конфликта, она начнется. Если не сочтет нужным – не начнется", – сообщил он.

По его словам, очевидно, что наступление может начаться по трем направлениям.

"Наступление возможно по трем направлениям – Мариуполь; группа городов Лисичанск – Рубежное – Северодонецк, удар со стороны Первомайска на Попасную, Лисичанск, Рубежное; Артемовск. Это очевидные вещи", – сказал нардеп.

Геращенко считает, что на вопрос о возможном наступлении боевиков должен дать ответ Генеральный штаб.

"Все вопросы надо задавать непосредственно тем лицам, которые ответственны за командование армией. Для себя я как народный депутат выводы сделал. Я недоволен качеством работы Генерального штаба по отражению атак на Дебальцево и на аэропорт, и я надеюсь, что выводы сделаны. Этот вопрос можно задать Генеральному штабу, который, насколько я знаю, не делал никаких отчетов и никаких выступлений", – заявил он.

Напомним, 10 марта, бойцы полка "Азов" перехватили переговоры боевиков, согласно которым пророссийские войска готовят наступление на Донбассе после 10 марта. О получение подобной информации заявили и в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.