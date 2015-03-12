Янукович "истерил", когда его вызывали на допрос по отравлению Ющенко – эск-замгенпрокурора

В 2009-2010 гг. бывший лидер Партии регионов Виктор Янукович наотрез отказывался говорить в качестве свидетеля в деле об отравлении экс-президента Украины Виктора Ющенко, заявил бывший первый заместитель генпрокурора Николай Голомша.

Об этом передает "Главком".

"Мы "докопались" до команды Виктора Януковича при расследовании отравления Виктора Ющенко и приглашали его на допросы, которые Янукович игнорировал, устраивал истерию", – рассказал он.

Бывший заместитель генпрокурора уточнил, что истерия проявлялась в отказах Януковича ходить на допросы.

"В 2009 – 2010 гг. он наотрез отказывался идти в Главное следственное управление ГПУ. Я предлагал лично его допрашивать, но это не дало результат", – подчеркнул Голомша.

По его словам, в то время под подозрение в отравлении Ющенко тогда подпадали практически все видные политики.

"Тогда не было людей (из большой политики – ред.), которых можно было не подозревать. Окружение Януковича было оппонентами Ющенко на президентских выборах, и находились в поле зрения следователей. В планах была отработка версий, относительно причастности Януковича и его команды", – указал бывший заместитель генпрокурора.

Он добавил, что по делу об отравлении намеревались допросить большую команду людей, в частности тех, кто входил в избирательный штаб.

"Но мы не отработали команду Януковича. У нас забрали дела", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре Ющенко пригрозили принудительно взять кровь на анализы.