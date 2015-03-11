Украина - в состоянии войны против варварской агрессии - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко встретился с делегацией Конгресса США, которая находится в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко поблагодарил американских конгрессменов за сильную, длительную и упорную поддержку Украины. "Дорогие друзья Украины, благодарим за то, что вы делаете для нас много лет. В течение последнего года эта поддержка - вопрос выживания Украины", - подчеркнул Президент.



Он также отметил, что Украина сейчас борется за свою подлинную независимость. "Мы - в состоянии войны против варварской агрессии. Мы боремся не только за нашу территориальную целостность после аннексии Крыма. У нас есть многовековая история, 23 года независимости, но настоящая борьба за независимость происходит сейчас", - заявил Президент.



Глава государства обратил внимание присутствующих на то, что украинский народ платит высокую цену за свободу и независимость, а украинские воины демонстрируют героизм и отвагу, защищая мир в Европе. "Каждый Украинец понимает, что мы боремся за свободу и демократию всего европейского континента и, возможно, всего мира", - подчеркнул он.



Президент выразил уверенность в победе. "Мы победим при любых обстоятельствах. Мы защищаем свою страну, защищаем нашу свободу и демократию, но мы можем это сделать намного эффективнее, если будем тесно координировать наши усилия", - отметил Порошенко.



Глава государства также проинформировал делегацию Конгресса США о прогрессе политических и экономических реформ в Украине и заверил в их необратимости.

В свою очередь, конгрессмены выразили всестороннюю поддержку процесса реформ в Украине. Они отметили важность реформирования, в первую очередь, энергетического сектора и развития АПК как приоритетных отраслей экономики.

Напомним, ранее сообщалось, что США решили поставлять Украине беспилотники и броневики.