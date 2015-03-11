Боевики снова нарушили перемирие: обстреляли миссию Красного Креста и 24 раза силы АТО

В зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы украинских позиций. Всего сегодня, с 5 утра до 18.00 враг 24 раза нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаб АТО на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что " противник применяет не только стрелковое оружие, но и 120-миллиметровые минометы, 152-миллиметровые артиллерийские системы, пытаясь тем самым навязать Вооруженным Силам Украины боевое противостояние, и обвинить наших военных в срыве мирных договоренностей.

Так, сегодня с 7 утра до 9.30 противник со 152-миллиметровых артиллерийских систем и минометов нанес удары по поселкам Лозовое и Луганское, что на Артемовском направлении.

Кроме того, около 11.00 недалеко от населенного пункта Длинное, также на Артемовском направлении, произошло боевое столкновение наших подразделений с противником.

Также минометным обстрелам подверглись наши позиции вблизи Авдеевки, Песков, Опытного, что на Донецком направлении.

Беспринципность боевиков в очередной раз показал обстрел представителей миссии Международного комитета Красного Креста.

Около 12 часов, неподалеку шахты Дутовской, возле Донецка, незаконные бандформирования из стрелкового оружия обстреляли волонтеров, не обращая внимания на опознавательные знаки медицинских работников. К счастью, потерь среди медиков нет ", - сообщили в штабе.

Напомним ранее сообщалось, что в районе Широкино боевики трижды из минометов обстреляли позиции сил АТО.