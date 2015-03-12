На Донбассе боевики обстреливали силы АТО и пытались наступать

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать режим прекращения огня и предприняли попытки наступательных действий на Артемовском направлении.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что противник обстрелял позиции силовиков в районе Счастья, Донецка, на участке Марьяновка и Красногровка, а также в полосе Авдеевка - Пески.

"На приморском направлении противник подтягивает к переднему краю пополнение живой силы и военной техники", - отметил военный эксперт.

В частности, сосредоточенная севернее Новоазовска тактическая группа российско-террористических войск получила пополнение в виде четырех танков, трех БТР-80, одного БТР-82А, двух БМП-2 и четырех армейских грузовиков с живой силой.

Кроме того, по его данным, сразу в нескольких районах захваченного Донецка отмечается скрытая переброска артиллерийских систем ближе к переднему краю методом "переката" (небольшими партиями или отдельными единицами).

"Артиллерия и минометы при этом тщательно маскируются на позициях, допуск в районы позиций для местного населения запрещен", - добавил Тымчук.

Напомним, ранее партизаны отряда "Тени" сообщили, что в захваченном боевиками Донецке они ранили в грудь главаря банды "Спарта" с позывным "Моторола".