На Донбассе наемников усиленно готовят к боям офицеры России

На захваченной территории Донбасса террористов в "учебных центрах" усиленного готовят к боям опытные российские офицеры и служившие в ВС РФ наемники.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

"Фиксируется усиленная боевая подготовка частей и подразделений российско-террористических войск, приводящаяся в основном на 4-х оборудованных "учебных центрах"", - отметил он.

По данным Тымчука, "команды инструкторов укомплектованы в основном российскими гражданами, - как кадровыми офицерами, так и наемниками, имеющими значительный опыт службы в ВС РФ и участия в боевых действиях".

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток в зоне конфликта боевики продолжили нарушать режим прекращения огня и предприняли попытки наступательных действий на Артемовском направлении.