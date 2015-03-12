Боевики не устают нарушать "перемирие": обстреливают силы АТО, засылают снайперов

За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе боевики 49 раз нарушали режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом во время брифинга сообщил и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, пишет УНИАН.

В то же время он уточнил, что противник шесть раз использовал артиллерию и 17 раз - минометы.

"На Луганском направлении за сутки зафиксировано три обстрела, а также одно боевое столкновение в районе населенного пункта Долгое", - отметил силовик.

Также террористы вели огонь из стрелкового оружия по позициям военнослужащих, которые расположены в районе населенных пунктов Сокольники и Новотошковское.

Между тем, на Донецком направлении зафиксировано 26 случаев нарушений режима прекращения огня со стороны врага.

"Боевики вели огонь по нашим позиция, расположенным в районе населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Водяное, Пески. Открывали огонь, используя при этом артиллерию, минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие", - добавил спикер Генштаба.

По его словам, на Артемовском направлении за минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Камышеваха, Луганское, Лозовое, Майорское и Ленинское. Использовалась артиллерия, стрелковое оружие и минометы.

Стоит отметить, что на юге зоны конфликта за сутки зафиксировано восемь обстрелов позиций силовиков.

"Самая горячая точка напряжения - это район населенного пункта Широкино. Именно там силы антитеррористической операции продолжают сдерживать агрессию и держат оборону на определенных рубежах по участкам", - сказал Селезнев.

При этом он добавил, что там боевики использовали стрелковое оружие, минометы, автоматические гранатометы, а также работал снайпер.

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что на захваченной территории Донбасса террористов в "учебных центрах" усиленного готовят к боям опытные российские офицеры и служившие в ВС РФ наемники.