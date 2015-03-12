За сутки боевики 50 раз обстреливали украинцев, обошлось без потерь: карта зоны АТО

За минувшие сутки боевики 50 раз обстреливали позиции украинских подразделений, однако обошлось без потерь.

Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один наш военнослужащий не был убит и ранен", - сказал он.

Также Лысенко отметил, что относительно спокойно – только на востоке Луганской области.

При этом в районе Мариуполя боевики продолжают разведку – были зафиксированы три беспилотных летательных аппарата.

Напомним, вчера в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, еще пятеро получили ранения.