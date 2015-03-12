За сутки боевики 50 раз обстреливали украинцев, обошлось без потерь: карта зоны АТО

Относительно спокойно за прошедшие сутки было только на востоке Луганщины.
За минувшие сутки боевики 50 раз обстреливали позиции украинских подразделений, однако обошлось без потерь.
Об этом сообщил пресс-офицер штаба АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один наш военнослужащий не был убит и ранен", - сказал он.
Также Лысенко отметил, что относительно спокойно – только на востоке Луганской области.
При этом в районе Мариуполя боевики продолжают разведку – были зафиксированы три беспилотных летательных аппарата.
Напомним, вчера в штабе АТО сообщили, что за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, еще пятеро получили ранения.