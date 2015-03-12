Порошенко одобрил решение СНБО о мерах по укреплению национальной безопасности

12 марта 2015, 20:37

Военный кабинет СНБО является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны в особый период.

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2015 года "О дополнительных мерах по укреплению национальной безопасности Украины".

Об этом передает УНИАН.

В частности, документом утверждено Положение о Военном кабинете СНБО.

В соответствии с Положением, Военный кабинет СНБО является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны в особый период, основными задачами которого является обсуждение предложений относительно применения сил и средств структур сектора безопасности и обороны Украины для отражения вооруженной агрессии против Украины; определение потребностей в личном составе, вооружении, военной технике, материально-технических, энергетических, финансовых, информационных и других ресурсах, а также потребностей в военной помощи Украине от иностранных государств и международных организаций; перевод национальной экономики для функционирования в условиях особого периода и принятия решений об общей или частичной мобилизации, демобилизации.

Председателем Военного кабинета является президент, секретарем – по должности секретарь СНБО. В его состав также входят премьер-министр, министры внутренних дел, иностранных дел и обороны, председатель Службы безопасности Украины, начальник Генерального штаба Вооруженных сил, председатель Государственной пограничной службы, командующий Национальной гвардией, глава Администрации президента, а также по согласию председатель Верховной Рады.

Кроме того, решением СНБО одобрен законопроект об изменениях в Закон "О правовом режиме военного положення" и предложено президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады как безотлагательный.

Также Кабинету министров поручено безотлагательно разработать комплекс мер по возобновлению функционирования защитных сооружений гражданской защиты и их доукомплектованию и внести на рассмотрение парламента изменения в государственный бюджет на 2015 год, предусмотрев дополнительные расходы на финансирование отмеченных мер. Правительство должно утвердить типовые положения о функциональной и территориальной подсистемах единой государственной системы гражданской защиты, а также положение о порядке организации оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и организации связи в сфере гражданской защиты.

Кроме того, Министерству обороны поручено безотлагательно подготовить законопроект по обеспечению прав военнослужащих на перенесение не использованных в течение особого периода ежегодных отпусков на другой период или получение компенсации; а также обеспечить проведение практических занятий для военных по предоставлению домедицинской помощи в соответствии со стандартами НАТО.

Министерство внутренних дел должно принять меры относительно определения состояния готовности единой государственной системы гражданской защиты, а также улучшения материально-технического обеспечения кинологической службы и увеличения количества служебных собак, которые используются для поиска огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручено усилить подготовку, переподготовку и повышение квалификации лиц рядового и начальственного состава службы гражданской защиты.

Кроме того, Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "О мерах по созданию надлежащей материально-технической базы для лечения, реабилитации и оздоровления военнослужащих и других лиц, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, а также участников боевых действий и инвалидов войны".

Кабинету министров поручено в месячный срок проанализировать состояние материально-технического, в том числе лечебно-диагностического, оснащение санаторно-курортных и других заведений здравоохранения и реабилитационных учреждений. Правительство должно определить заведения и учреждения, которые могут быть использованы для лечения, реабилитации и оздоровления военнослужащих, получивших ранение, контузию, увечье, другое заболевание во время участия в АТО, а также других участников боевых действий и инвалидов войны.

Также Кабинет министров должен провести в трехмесячный срок инвентаризацию имущества общественных объединений (организаций) бывшего Союза СCP, которое по состоянию на 24 августа 1991 года находилось на территории Украины, анализ эффективности его использования предприятиями, учреждениями и организациями, в ведении и/или пользовании которых оно находится. Правительство должно определиться относительно возможности использования указанного имущества для лечения, реабилитации и оздоровления вышеназванных лиц, а также внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О правовом режиме имущества общесоюзных общественных объединений (организаций) бывшего Союза СCP".

Кроме того, Генеральной прокуратуре предложено провести проверку надлежащего осуществления соответствующими государственными органами защиты интересов государства во время отчуждения заведений здравоохранения (в том числе поликлиник, санаторно-курортных заведений), реабилитационных учреждений, которые находились в сфере управления Министерства обороны Украины, а также имущества курортных учреждений, санаториев, домов отдыха и других предприятий и организаций из числа имущества, переданного Украинскому республиканскому Совету профсоюзов, и в случае выявления фактов противоправного отчуждения такого имущества принять необходимые меры по представительству интересов государства в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал решение СНБО о противодействии агрессии России.

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СНБО указ безопасность национальная
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