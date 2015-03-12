Россия собралась направить на Донбасс два внеплановых "гумконвоя"

МЧС России направляет 13 и 15 марта дополнительные внеплановые гуманитарные колонны.
МЧС РФ направляет на Донбасс две дополнительные гуманитарные колонны.
Об этом передает РИА "Новости".
"В настоящее время в Донецкой и Луганской областях сложилась сложная ситуация с проведением весенних полевых работ на объектах сельскохозяйственного назначения", - сообщили в МЧС РФ.
В связи с большими разрушениями в населенных пунктах отмечается острый дефицит стройматериалов, что затрудняет восстановление жилья и социально значимых объектов, сказано в сообщении.
В связи с этим МЧС России направляет 13 и 15 марта в пострадавшие регионы дополнительные внеплановые гуманитарные колонны, подчеркивается в материале.
Отметим, что ранее Президент Петр Порошенко рассказал о "гуманитарной" помощи из России: оружие и топливо для танков.