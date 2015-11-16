Генштаб предупредил ОБСЕ: готов вернуть пушки на первую линию обороны

Если ситуация в зоне АТО и в дальнейшем будет обостряться, Украина готова вернуть на первую линию обороны артиллерию, которая была отведена согласно "минских договоренностей".

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает "Украинская правда".

Говоря о возможности возвращения оружия на прежние позиции, Селезнев отметил, что Генштаб исходит из той ситуации и действий боевиков, которые в настоящее время состоят вдоль линии разграничения.

"Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. Мы (украинская сторона) предупредили представителей миссии ОБСЕ, что в случае, если ситуация и в дальнейшем будет обостряться, мы готовы вернуть на первую линию обороны ту артиллерию, которая была отведена силами АТО согласно "минским соглашениям", — отметил он.

"Силы АТО используют пока только тот имеющийся арсенал сил и средств, который у нас есть на первой линии обороны", — подчеркнул он. Селезнев также добавил, что украинская сторона ожидает от представителей СММ ОБСЕ отчета, в полном ли объеме вторая сторона конфликта выполнила взятые на себя обязательства по отводу от линии разграничения сторон оружия калибром менее 100 мм.

"Последние события, происходящие в зоне АТО, свидетельствуют, что не все оружие, которое должны были отвести боевики, отведено", — подчеркнул он. При этом, по словам Селезнева, повышенная активность боевиков на донецком и артемовском направлениях связано с тем, что силы АТО в этих районах дислоцируются в непосредственной близости от ключевых центров боевиков, в частности — Донецка.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали режим прекращения огня, под городом Авдеевка в результате их обстрела погиб один военный, а восемь — были ранены.