В Нацсовете рассказали о нарушении законодательства на ТВ в "день тишины"

16 ноября 2015, 04:37

"Интер" уже был неоднократно предупрежден письмами, в которых содержалась просьба объяснить, почему совершаются такие нарушения.

В Нацсовете рассказали о нарушении законодательства на ТВ

Телеканал "Интер" нарушил избирательное законодательство и закон о телевидении и радиовещании, озвучив в "день тишины" в прямом эфире заявление Александра Вилкула относительно "отрядов" Геннадия Корбана и Бориса Филатова, которые те якобы отправили в Днепропетровск.

Об этом сказала в комментарии УНИАН первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк.

"Это типичное нарушение закона о местных выборах и закона о телевидении, это пример махровой джинсы", — сказала Герасимьюк.

Она заявила, что "Интер" уже был неоднократно предупрежден письмами, в которых содержалась просьба объяснить, почему совершаются такие нарушения, прежде всего агитация в информационных программах. "Это один из новых популярных видов нарушений в этой кампании", — сказала Герасимьюк.

По ее словам, телеканал "Интер" пока не ответил на предыдущие обращения Нацсоветапо поводу подобных нарушений, когда использовалась так называемая "социология" для пропаганды без каких-либо признаков социологии, а также другие виды агитации в информационных эфирах, что является не только недопустимым нарушением законов, а еще свидетельствует о такой "болезненной проблеме, как использование олигархами своих СМИ для решения своих политических и бизнесовых проблем".

"Это является недопустимым, поскольку искажает роль СМИ, использование свободы слова и стандартов журналистики не с целью информирования общества, чему должны служить СМИ, кому бы он ни принадлежал. Это большая проблема, которую необходимо решать, поскольку общество теряется в фальшивой информации, общество не получает информацию, которую СМИ должны ему давать", — сказала Герасимьюк.

На вопрос о возможных последствиях за такие нарушения, Герасимьюк ответила, что "это слабое место". "Мы пока не можем за это наказать, поскольку законодатель определил Нацсовет как орган, который может мониторить ситуацию, но не имеет никаких рычагов, чтобы устранить эти нарушения", — сказала она.

"Закон дает нам право мониторить, отправлять письма на каналы с требованием объяснений, дает нам право писать в ЦИК и сигнализировать о нарушениях. И что имеем взамен? ЦИК пишет, что это ваше дело — мониторить, то есть отсылает нам обратно, а в законе не сказано, что нам делать дальше. Мы не имеем права давать предупреждение именно о нарушении закона о выборах", — сказала она.

"Эти выборы показали еще раз, что у нас информационная среда больная и не несет никакой ответственности перед гражданами", — отметила Герасимьюк.

Отмечается, что 14 ноября вечером ведущий "Подробностей" на телеканале "Интер" зачитал пост Вилкула в Facebook, где тот обвиняет своего конкурента Филатова в подготовке провокаций на выборах.

Эксперты-юристы считают, что таким уведомлением ведущий склонял избирателей голосовать за одного из кандидатов в мэры Днепропетровска и нагнетал обстановку, сообщая непроверенную информацию.

Они отмечают, что телеканал нарушил "день тишины", предоставив слово для агитации одному из кандидатов в мэры. Таким образом, отмечают юристы, это является нарушением ст. 54, 60 Закона Украины "О местных выборах".

Напомним, ранее сообщалось, что Глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что в ряде городов Украины, где проходит второй тур местных выборов, наблюдается сверхнизкая явка избирателей.

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