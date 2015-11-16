Эксперт о ситуации в России: деньги заканчиваются, элита понимает, что хватит "быковать"

Все продолжают обсуждать трагедию в Париже. Уже очевидно то, что будет использована калька с 9/11. Тогда тоже после страшного теракта в Нью-Йорке весь мир объявил, что у него развязаны руки в борьбе с "Аль-Кайдой" и быстро с ней закончил. То же самое будет и теперь с ИГИЛ — предлог и информационный мировой фон создан мощнейший.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Мировая общественность" готова и требует возмездия. И вот уже ночью Франция нанесла в Сирии по позициям ИГИЛ самые мощные авиаудары с момента начала операции. А на днях из Франции выйдет авианосец "Шарль де Голль" с 26 самолетами на борту и возьмет курс на Сирию", — рассказывает обозреватель.

По его словам, Россия тоже хочет примазаться к кампании в качестве "мирового игрока": "Россия будет пытаться это использовать для того, чтобы начать восстанавливать отношения с Западом. Деньги заканчиваются в казне и многие "элиты" в России приходят к выводу, что быковать хватит".

"Но для нас главное одно — никакого потепления и послабления для России не наступит без сворачивания на Донбассе и без решения вопроса Крыма. Запад в этих двух вопросах тверд", — резюмировал Пономарь.

Напомним, 13 ноября в Париже произошли несколько террористических атак, вследствие чего погибли от 120 до 153 человек.

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