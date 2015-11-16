Подробности ударов сил АТО под Горловкой, где были уничтожены банды диверсантов

Стали известны подробности удара сил АТО под Горловкой, где по словам Порошенко, были уничтожены несколько банды диверсантов из России.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Зайцево (поселок севернее Горловки) две пехотных группы террористов (по 20-25 чел. каждая) попытались продвинуться вплотную к опорным пунктам сил АТО под прикрытием плотного стрелкового огня и огня 82-мм миномётов (несколько раз наносились удары и из АГС-17 — не менее 3-х единиц). Огнём со стационарных позиций украинские подразделения заставили противника отойти на исходный рубеж.

Южнее Новгородского (поселок к западу од Горловки) боевики также пытались силами группы до 20 чел. "просочиться" в тактические тылы украинских войск. Во время скрытого передвижения на "нейтральной полосе" данная группа была обнаружена (практически вплотную к КНП сил АТО — на расстоянии не более 200 метров), украинское боевое охранение вступило в бой. ДРГ противника после часовой перестрелки, отошла.

Напомним, по словам Порошенко, в вещах, которые были брошены террористами, были найдены документы, подтверждающие российское гражданство тех, кто осуществлял эту атаку.

Напомним, ранее Тымчук заявил, что боевики стягивают силы под Горловку.