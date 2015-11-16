Боевики бросают на передовую "пушечное мясо": шумят, косо стреляют и взрываются на своих минах

В ходе различных рода провокаций, которые боевики устраивают против сил АТО на Донбассе, противник чаще всего демонстрирует крайне низкий уровень взаимодействия.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперт, иногда огневые средства "прикрытия" запаздывают с открытием огня, часто террористы ведут себя откровенно непрофессионально — создают шум, не соблюдают требования скрытности перемещения и занятия позиций, открывают несогласованно огонь или ведут его беспорядочно и неприцельно.

На нескольких участках (у Счастья и Станицы Луганской, под Мариуполем) зафиксированы случаи подрыва боевиков на собственных минах и растяжках.

По данным "Информсопротивления", такой низкий уровень подготовки характерен для подразделений российских наемников, прибывающих в ходе ротации с территории РФ, а также для групп местных боевиков, недавно "призванных" и "мобилизованных", и прошедших краткий курс подготовки в "учебных центрах" ДНР-ЛНР — по сути, речь идет о "пушечном мясе", резюмировал координатор ИС.

Напомним, на днях боевики перебросили под Мариуполь несколько "пехотных групп" общей численностью до 600 человек.