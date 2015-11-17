На Донбассе "русский мир" потерпел полное поражение — журналист

Известный российский журналист Александр Невзоров заявил, что на востоке Украины так называемый "русский мир" потерпел полное поражение.

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

По его словам, "все сейчас понимают, что, сколько бы людей и техники в это пекло (на Донбасс — ред.) не было бы брошено, преодолеть ситуацию не удастся".

"Мы говорим о полном и безоговорочном поражении так называемой "русской весны" и "русского мира" в Украине", — сказал журналист.

При этом Невзоров, считает, что "все также понимают, что никого не может украсить связь с 20 тысячами уголовников, которые нынче представляют собой Донбасс". "Ситуация трагическая...", — добавил эксперт.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что агрессия Российской Федерации в отношении украинского государства не находится на финишной прямой.