Боевики готовы к "наступлению сил АТО" у Горловки: стянули две бригады, десятки БМП, БТРов и танков

Боевики продолжают усиленно готовиться к мнимому "наступлению сил АТО" на Артемовском направлении.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в район Горловки прибыла очередная усиленная "мотострелковая рота" террористов (из состава расформированного учебного центра в Моспино) — 4 БТР-80, 2 БМП-2, 2 МТ-ЛБ, 3 КамАЗа, "Урал" — кунг с дизельной электростанцией ДЭС-100 на прицепе, 2 УАЗ-469 и 3 гражданских внедорожника.

В целом за последние трое суток "Горловский гарнизон" боевиков пополнился не менее чем усиленным батальоном — до 600 чел., 30-32 единиц разнообразных бронемашин, 8-10 танков и 4 огневые батареи ствольной артиллерии (развёрнуты восточнее Горловки) — в дополнение к ранее развёрнутым силам и средствам.

Таким образом, на данный момент в районе Горловки развёрнуты две "мотострелковые бригады", а также несколько "отдельных" рот и батальонов, и артиллерийских подразделений.

Напомним, ранее военный аналитик международного волонтерского сообщества InformNapalm Артем Василенко назвал направления, куда могут наступать боевики на Донбассе.