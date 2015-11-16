Выборы мэров: названы победители в Запорожье и Полтаве

В Запорожье и Полтаве после проведения второго тура выборов мэров городов местные избирательные комиссии обработали 100% протоколов и определили победителей.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные избиркомов.

В то же время агентство уточнило, что большинство голосов получили Владимир Буряк и Александр Мамай соответственно.

"Участие в голосовании 15 ноября в Запорожье приняли 222 тыс. 362 избирателя", — отметили журналисты.

По их данным, за Владимира Буряка проголосовали 123 тыс. 682 учавствующих в избирательном процессе человека (58,48%), а за его конкурента — Николая Фролова — 87 тыс. 814 (41,52%).

Между тем в Полтаве действующего городского голову Александра Мамая поддержали 53 тыс. 390 избирателей (62,9%), соперника же политика — Андрея Матковского (БПП "Солидарность") — 31 тыс. 955 (37,4%).

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Мариуполь и Красноармейск Донецкой области местные выборы были сорваны, в них граждане смогут проголосовать 29 ноября текущего года.