В России военных принуждают ехать на Донбасс: "командировка" или тюрьма

В России военнослужащие отказываются добровольно ехать в зону АТО на Донбасс в должности младших командиров, их к этому принуждает руководство.

Об этом говорится на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ведомстве добавили, что командование осуществляет меры по принудительному набору личного состава на эти должности из военных, совершивших правонарушения.

"Они ставятся их перед выбором: уголовная ответственность или "командировка" в Украину", — добавили украинские разведчики.

По их данным, "после прибытия таких командиров на временно оккупированные территории нашей страны фиксируются нарушения ими воинской дисциплины, общественного порядка, неуважение к подчиненным и тяжелые конфликтные ситуации".

Напомним, ранее начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев заявил, что на Донбассе не наблюдается увеличение количества российских наемников.