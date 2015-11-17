В Кремле задумались о смене Захарченко и Плотницкого: ДНР и ЛНР нужны "лидеры" поавторитетнее

В администрации президента РФ рассматривается возможность смены руководителей ДНР и ЛНР на более сдержанных по отношению к Украине и более авторитетных среди населения оккупированных территорий Донбасса.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, обсуждается вариант формальной смены руководства с тем, чтобы Александр Захарченко и Игорь Плотницкий продолжали осуществлять фактическое управление оккупированными территориями Донбасса (возможно — находясь на территории РФ), под контролем кремлевских "кураторов".

В настоящее время, по данным "Информсопротивления", Дмитрий Козак (заместитель председателя правительства РФ), ранее рассматривавшийся в качестве замены Владислава Суркова, не принял "кураторство" над ДНР и ЛНР, поэтому временно "куратором" является Вячеслав Володин (первый заместитель руководителя администрации президента РФ).

Напомним, нескольким днями ранее стало известно, что Плотницкому удалось избавиться от конкурента в лице главы "министерства госбезопасности" ЛНР Леонида Пасечника, который устроил провальный мятеж "силовиков ЛНР".