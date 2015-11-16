Стало известно, кто победил на выборах мэра в Херсоне

В Херсоне во втором туре выборов мэра победил действующий глава города — Владимир Миколаенко.

Об этом пишут "Херсонские вести".

В то же время издание уточнило, что городская избирательная комиссия уже подписала протокол об итогах избирательной гонки.

"Из общего количества избирателей (53 тыс. 229) Миколаенко поддержали 37 тыс. 532, а его оппонента, выдвиженца от "Батьківщини" Владислава Мангера — 15 тыс. 697", — добавили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Мариуполь и Красноармейск Донецкой области местные выборы были сорваны, в них граждане смогут проголосовать 29 ноября текущего года.