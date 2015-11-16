Украина закупит в Китае легкие штурмовики — СМИ

Украине предварительно удалось договориться с Китаем о закупке для нужд Вооруженных сил легких штурмовиков (учебно-боевых самолетов) Hongdu L-15.

Главным условием сделки является локализация сборки боевых машин в Украине, сообщает "Думская" со ссылкой на источники в Минобороны.

Штурмовики Hongdu L-15 разработаны совместно с российским Опытно-конструкторским бюро имени Яковлева и оснащаются двигателями украинского производства.

"Первоначально производство собирались запустить уже в 2016-м, но процесс немного подвис, и в начале следующего года состоится только первая встреча с китайцами, призванная утрясти все детали контракта. Поэтому все закрутится позже, чем хотелось бы", — отметил собеседник.

Согласно договоренности, Hongdu L-15 планируется производить на усиленных с помощью китайской стороны мощностях Одесского авиационного завода ("Одесавиаремсервис"). На данный момент пока неизвестно количество закупаемых самолетов и суммарная стоимость контракта.

Сообщается, что сверхзвуковой самолет L-15 представляет собой лицензионную копию новейшего российского учебно-боевого Як-130.

"Самолет предназначен для подготовки пилотов-истребителей, но может использоваться в качестве легкого штурмовика, что особенно важно для Украины, испытывающей острый дефицит машин этого класса", — говорится в сообщении.

L-15 обладает маневренностью истребителей третьего поколения, а скороподъемность не уступает американскому F-16. Максимальная скорость штурмовика 1,6 маха (1715 км/ч), а практический потолок 16,5 километра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину привезли американские контрбатарейные радары.

Фото: Airliners.net.