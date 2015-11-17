Филатов официально избран мэром Днепропетровска

Представитель партии УКРОП Борис Филатов становится городским головой Днепропетровска, набрав наибольшее количество голосов избирателей во втором туре выборов.

Об этом было объявлено на заседании Днепропетровской городской территориальной избирательной комиссии в ночь на вторник, 17 ноября, пишет УНИАН.

Согласно обнародованному протоколу ТИК, за Филатова во втором туре выборов 15 ноября проголосовали 184 874 избирателя. Его оппонент — представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул получил поддержку 158 752 избирателей.

Таким образом, Борис Филатов избран новым городским главой Днепропетровска.

Ранее сообщалось, что по результатам параллельного подсчета голосов по данным наблюдателей ОПОРЫ, которые работали на 100% избирательных участков в Днепропетровске, кандидат в мэры города Борис Филатов побеждает на выборах с результатом 53,76%.

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