Премьер Канады потребовал от Путина вывести войска из Украины и выполнять Минские соглашения

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал президента России Владимира Путина вывести войска из Украины.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции на саммите "Большой двадцатки" в Турции, пишет Украинская правда со ссылкой на СВС.

"Я указал ему, что, хотя Канада и изменила свой подход к широкому кругу многосторонних и международных вопросов, мы остаемся преданны необходимости прекращения российского вмешательства в Украине", — заявил Трюдо.

Он также призвал президента РФ выполнять минские соглашения.

"Я сказал Путину, что мы стоим вместе гражданами Украины и ожидаем, что он в полной мере будет участвовать в минском мирном процессе", — подчеркнул канадский премьер.

Напомним, Путин ранее заявил, что не чувствовал себя "изгоем" ни на прошлогоднем саммите "двадцатки" в Австралии, ни на нынешнем в Турции.

Видео: cbc.ca