Генпрокуратура официально обвинила беглого Януковича в разгоне Майдана

Беглый экс-президент Виктор Янукович дал непосредственное указание о разгоне Майдана и поручил его выполнение экс-министру МВД Виталию Захарченко и экс-секретарю СНБО Андрею Клюеву.

Об этом заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, пишет ТСН.

По его информации, решение о разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013г принял Янукович и дал соответствующее поручение Захарченко и Клюеву.

"Как установлено следствием, непосредственное решение о разгоне студенческого Майдана и именно силовой способ такого осуществления принималось непосредственно бывшим президентом страны, поручение на реализацию этого плана было дано бывшему министру внутренних дел Украины и секретарю СНБО Клюеву, которые поручили выполнение данного плана каждый своим заместителям — Владимиру Сивковичу (замсекретаря СНБО), Валерию Коряку (экс-начальник столичной милиции) и Александру Попову (экс-главе КГГА).

"30 ноября в ночное время участники акции протеста в жестокий способ были разогнаны. Непосредственно руководили разгоном Майдана командир полка милиции спецназначения Киева Сергей Кусюк и начальник общественной безопасности Федчук (экс-начальник милиции общественной безопасности УМВД в Киеве)", — уточнил Сергей Горбатюк.

Он также отметил, что по результатам незаконных действий по разгону Евромайдана за пределы Майдана были вытеснены более 300 человек. Кроме того, были избиты 84 человек, из которых — 17 студентов.

"Эти обстоятельства нашли выражение в сообщении о подозрении этим лицам: бывшему президенту Януковичу, министру МВД Захарченко, Клюеву, Сивковичу, Попову, Коряку, его заместителю Федчуку, начальнику управления общественной безопасности Мариненко, командиру полка Кусюку, его двум заместителям Николаю Тягнырядно и Андрею Дидюку и 4 командирам рот: Шевченко, Скрытскому, Садовнику и Антонову", — заявил он.

Напомним, ранее бывший беглый премьер Украины Николай Азаров считает, что власть Януковича во время Майдане должна была действовать решительнее.

Напомним, почти два года назад в Киеве на Майдан Независимости вышли первые митингующие, протестовавшие против приостановки правительством Николая Азарова подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Этот день положил начало так называемому Евромайдану или Революции достоинства, которая привела к смене власти в Украине.

Как известно, во время событий на Майдане погибли более ста человек. Подавляющее большинство из них были убиты бойцами спецподразделения "Беркут".