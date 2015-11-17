Серьёзный отпор: под Горловкой силы АТО уничтожили 15 боевиков — соцсети

Стали известны новые подробности атаки боевиков под Горловкой Донецкой области. Как оказалось, местные террористы и российские наёмники понесли весьма существенные потери убитыми и ранеными.

Об этом украинские патриоты сообщают на странице "Нова Горлівка" в Facebook.

"Позавчера им дали серьёзный отпор в Широкой Балке (поселок в нескольких километрах западнее Горловки. — Ред.). Мы подтверждаем, "двухсотых" много (12), но возможно стало ещё больше, так как были 300-е тяжелые", — пишут патриоты.

По их словам, атака боевиков на позиции ВСУ прошла мягко говоря неудачно: "Таки 15 число подтвердилось, не наступлением по фронтам Слава Богу, а атаками отдельных групп, но на многих участках, так сказать — проверка боем".

Напомним, в районе Широкой Балки боевики пытались "просочиться" в тактические тылы украинских войск, но были обнаружены, украинское боевое охранение вступило в бой. ДРГ противника после часовой перестрелки, отошла.