Эксперт объяснила, почему выборы на оккупированном Донбассе пока не состоятся

Выборы на временно оккупированных территориях Донбасса состоятся, вопрос только, когда именно. В ближайшей перспективе 2016 года выборов не будет.

Такое мнение высказала Координатор парламентских и избирательных программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская на чате в Главреде.

По ее мнению, все кризисы или конфликты завершаются выборами.

Эксперт отмечает, что необходимо проводить кампанию просвещения, распространять правдивую информацию, убеждать местных жителей.

"Речь не о хаотичных действиях, а нужно проводить медийную, информационную, антипропагандистську стратегию, на которую было предусмотрено достаточно ресурсов. Оставить все, как есть, мы не имеем права", — говорит эксперт.

Айвазовская уверена, что выборы на оккупированных территориях Донбасса будут объявлять только после того, когда будут гарантии в соблюдении стандартов, добавляя, что в противном случае, нам не удастся провести там никаких выборов, хотя имитацию процесса в формате а-ля "референдумов" исключать пока нельзя.

Эксперт не видит в перспективе 2016, что выборы на оккупированных территориях состоятся.

"Признаками этого — достаточно неактивная фаза переговоров, отсутствие компромиссов по ключевым вопросам с политического блока в переговорной группе.

Диалог может активизироваться, но предпосылок к демократичной кампании по состоянию на сейчас на оккупированных территориях нет", — подчеркнула Айвазовская.

Напомним, ранее эксперт Дмитрий Снегирев заявлял, что идея проведения местных выборов на неконтролируемых территориях Донбасса является попыткой грубого политического шантажа центрального правительства Украины.