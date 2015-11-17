Выборы мэров: названы победители в Мелитополе, Северодонецке и Белой Церкви

В Мелитополе (Запорожская область), Северодонецке (Луганщина) и Белой Церкви (Киевщина) определены победители второго тура выборов мэров.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные ЦИК.

В населенных пунктах большинство жителей поддержали кандидата от БПП "Солидарность" Сергея Минько, действующего главу города Валентина Казакова и кандидата от "Самопомочі" Геннадия Дикого соответственно.

"За первого отдали голоса 23 тыс. 698 избирателей, а за кандидата от "Оппоблока", главврача Мелитопольского онкологического диспансера Александра Рябикова — 17 тыс. 446", — отметили журналисты.

Между тем в Северодонецке Валентина Казакова поддержал 15 тыс. 641 избиратель, а его оппонента, бывшего мэра Владимира Грицишина — 9 тыс. 433.

"В Белой Церкви за Дикого отдали голоса 36 тыс. 697 избирателей, а за его оппонента, самовыдвиженца Константина Ефименко — 23 тыс. 791", — приводит агентство данные Центризбиркома.

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Мариуполь и Красноармейск Донецкой области местные выборы были сорваны, в них граждане смогут проголосовать 29 ноября текущего года.