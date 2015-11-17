Климкин анонсировал встречу министров "нормандской четверки" по Донбассу

Встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) по Донбассу запланирована на первую половину декабря.

Об этом сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, пишет УНИАН.

В то же время он уточнил, что во время мероприятия дипломаты обсудят результаты выполнения Минских соглашений.

"На сегодняшний день мы не имеем ни одного реального прекращения огня, мы не имеем доступа ОБСЕ, мы имеем очень сложную гуманитарную ситуацию…", — цитируют журналисты слова министра.

Напомним, предыдущая встреча глав МИД стран "нормандского формата" состоялась 6 ноября в столице Германии городе Берлин. Ознакомиться с ее результатами можно здесь.