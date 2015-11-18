Печерский суд Киева обязал прокуратуру расследовать похищения Корбана — адвокат

Печерский районный суд города Киева в среду, 18 ноября, обязал прокуратуру столицы внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по незаконному лишению свободы и похищению лидера УКРОПа Геннадия Корбана.

Также суд обязал открыть уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщил адвокат политика Алексей Шевчук на своей странице в Facebook.

"Другими словами, теперь прокуратура должна начать расследование относительно незаконного задержания и ограничения свободы передвижения Геннадия Корбана", — отметил Алексей Шевчук. По его словам, это "очередной шаг к победе" в деле лидера УКРОПа.