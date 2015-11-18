Евросоюз и США не должны забывать об Украине из-за ИГИЛ — Нуланд

За борьбой против "Исламского государства" Евросоюз и США не должны забывать об Украине, заявила помощница госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.

Как сообщает 5 канал, об этом она сказала на Берлинской конференции по безопасности.

Нуланд отметила, что мир должен продолжить давление на Россию и сепаратистов на Донбассе, чтобы заставить их выполнить все Минские договоренности.

"Даже если мы сосредоточим свои усилия на "Исламском государстве", мы не должны забывать, что два года назад почти миллион украинцев неделями стояли на Майдане, требуя от своего правительства то, что у нас всех уже есть: уважения человека, демократии, прозрачного правления и правосудия. Когда Янукович стал к Европе спиной, Украина не отказалась от своего выбора. Теперь мы должны помочь Украине пройти через это. Мы должны заставить Россию и сепаратистов выполнить все Минские договоренности. И мы должны продлить санкции против РФ, пока она не вернет Украине крымский полуостров", — заявила Нуланд.

Напомним, ранее Нуланд заявила, что давление на Россию нужно сохранить, пока не вернет Крым Украине.

Видео: 5 канал.