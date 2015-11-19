Ситуация на фронте напряженная: боевики 30 раз били по нашим позициям

В зоне проведения АТО на Донбассе ситуация остается напряженной. Начиная с 18.00 18 ноября и на утро, 19 ноября, боевики, поддерживаемые российскими наемниками, 30 раз открывали огонь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице Facebook.

"В частности, 15 раз вели неприцельный огонь на Донецком направлении. Из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь в сторону Авдеевки, Невельского, Троицкого и Красногоровки.

А на Артемовском направлении – из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — по Луганскому, Зайцевому и Майорску. В районе Майорска были применены и 82-мм минометы", — говорится в сообщении.

По данным штаба АТО, захватчики также вели прицельный огонь из 82-мм минометов по нашим позициям вблизи Троицкого, из стрелкового оружия — по позициям вблизи Гранитного и Широкино.

Напомним, ранее разведка предупредила, что боевики стягивают свежие силы к Северодонецку, Славянску и Донецку.

видео: Військове телебачення України