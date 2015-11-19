Мартыненко обвинил Лещенко в попытке создать фейк о якобы преследованиях журналиста

"Народный депутат Сергей Лещенко продолжает против меня дискредитационную кампанию. Он пытается быть и прокурором, и судьей. Этот депутат придумал новый фейк — будто я за ним слежу. Пожалуй, завтра он обвинит меня в том, что я подсматривал за ним в окно...".

Об этом заявил народный депутат Николай Мартыненко, комментируя очередные обвинения в свой адрес со стороны Лещенко.

"Увидев заявления Лещенко в воскресенье о якобы его преследованиях и якобы готовящихся против него провокациях, я сразу же попросил своего коллегу по фракции связаться с близким окружением Лещенко и предложить от моего имени охрану для Лещенко, или же оплатить стоимость такой охраны. Получил категорический отказ — и понятно почему, потому что этот фейк был нужен для последующей провокации", — сказал Николай Мартыненко, которого цитирует его пресс-служба.

По его мнению, "своей истерикой "Мартыненко за мной следит и преследует" Лещенко хочет манипулятивно слепить из меня врага журналистов. Это полная чушь. Более того, еще со времен Кучмы я отстаивал свободу слова, когда в условиях жесткого давления власти был одним из организаторов независимой телекомпании "Нова мова", которая делала знаменитую программу "Післямова".

"А цель информационной кампании в исполнении Лещенко — не только дискредитировать меня, но и с помощью своих связей в Генпрокуратуре добиться возбуждения уголовного дела якобы по факту преследования журналистов. Чтобы попробовать затем "привязать" туда меня", — сказал Николай Мартыненко. "Но я снова и уже публично предлагаю Сергею Лещенко оплатить ему услуги охраны, чтобы он так не волновался за свою персону", — отметил Мартыненко.